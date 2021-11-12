МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов пятницы на фоне снижении поставок по газопроводу "Ямал-Европа" растут на 5% и составляют 925 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures. Прокачка по "Ямал-Европе" вновь снизилась

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 928,3 доллара за тысячу кубометров, а к 10.06 мск чуть снизилась — до 925 долларов, что на 5% выше расчетной цены предыдущего торгового дня. Максимум с начала торгов составил 940 долларов.

Цены фьючерсов растут на фоне снижения прокачки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в Германию. Утром в пятницу поставки падают примерно на 40% к четвергу — почти до 450 тысяч кубометров в час, следует из данных Gascade.