БЕРЛИН, 12 ноя — ПРАЙМ. В министерстве экономики Германии заявили РИА Новости, что сожалеют о словах белорусского лидера Александра Лукашенко по поводу возможного прекращения транзита газа в Европу. Прокачка по "Ямал-Европе" вновь снизилась

"С сожалением принимаем к сведению данное заявление. Безопасность поставок в Германии по-прежнему гарантируется", — отметили в ведомстве.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в четверг посоветовал ЕС подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику, перед тем, как вводить новые санкции. Лукашенко напомнил, что через Белоруссию идет магистральный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объем транзита газа из России на Запад значительно увеличился.

Минэкономики ФРГ рассчитывает, что контракты на поставку газа будут и дальше выполняться на фоне заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявили РИА Новости в ведомстве.

"По нашей информации, существующие контракты на поставку, в том числе российские, будут и дальше выполняться", — заявили в ведомстве.

В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что большая группа беженцев, в основном курдского происхождения, направилась в сторону границы Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились порядка 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Сотрудники польских силовых структур их не пропускают, мигранты предпринимали попытки прорвать заграждения.