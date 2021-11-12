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Миллер пообещал перевыполнить обязательства по транзиту через Украину
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Обязательства "Газпрома" по транзиту газа через украинскую газотранспортную систему в 2021 году будут перевыполнены, заявил глава компании Алексей Миллер. Он напомнил, что... ПРАЙМ, 12.11.2021
энергетика, новости, газ, алексей миллер, газпром, транзит газа через украину
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Обязательства "Газпрома" по транзиту газа через украинскую газотранспортную систему в 2021 году будут перевыполнены, заявил глава компании Алексей Миллер.
Он напомнил, что "Газпром" выполняет план по закачке газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) и использует для этого в том числе маршрут поставок через Украину.
"Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано — сделано", — сказал Миллер, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале компании.
Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.