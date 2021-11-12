МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Обязательства "Газпрома" по транзиту газа через украинскую газотранспортную систему в 2021 году будут перевыполнены, заявил глава компании Алексей Миллер. Глава "Газпрома" оценил выполнение плана по закачке газа в хранилища ЕС

Он напомнил, что "Газпром" выполняет план по закачке газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) и использует для этого в том числе маршрут поставок через Украину.

"Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано — сделано", — сказал Миллер, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале компании.

Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.