МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" и немецкая компания VNG изучат возможность продления существующего контракта на поставку газа на долгосрочный период, а также увеличение его объемов, отмечается в Telegram-канале "Газпрома". Миллер пообещал перевыполнить обязательства по транзиту через Украину

"Алексей Миллер и председатель правления VNG AG (Германия) Ульф Хайтмюллер рассмотрели ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере. В частности, речь шла о поставках газа. Стороны договорились проработать возможность продления контракта на поставку газа на долгосрочной основе и увеличения контрактного объема", — говорится в заявлении.

Особое внимание было обращено на климатические цели Европы. Для их достижения отмечается важность использования природного газа, в том числе при производстве водорода, подчеркивает "Газпром".