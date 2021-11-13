МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. При возникновении дефицита газа в отопительный сезон Украина может закупать "голубое топливо" в Словакии, передает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики Украины Максима Немчинова в эфире телеканала "1+1". Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии

"На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать", — заявил Немчинов.

По его словам, Украина может импортировать топливо из Словакии. При этом он подчеркнул, что украинский "Нафтогаз" в настоящий момент имеет достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для проведения закупок.

Прогнозируемая цена газа для Украины в конце зимы составляет около 26 тысяч гривен (порядка тысячи долларов) за тысячу кубометров, отметил замминистра.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что обсудил со своим словацким коллегой Эдуардом Хегером возможность увеличения поставок газа на Украину.

К концу октября запасы природного газа в украинских ПХГ сократились более чем на треть по сравнению с прошлым годом и составили около 18,5 миллиарда кубометров. А по состоянию на 9 ноября запасы уменьшились до 17,6 миллиарда.