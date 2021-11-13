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https://1prime.ru/gas/20211113/835206833.html
Путин высказался об угрозах Минска перекрыть транзит газа в ЕС
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что не обсуждал с Александром Лукашенко тему блокировки транзита газа в ЕС через Белоруссию. "Первый раз об этом слышу", — заявил Путин. Ранее... ПРАЙМ, 13.11.2021
энергетика, новости, газ, россия, белоруссия, ес, поставки газа, транзит газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не обсуждал с Александром Лукашенко тему блокировки транзита газа в ЕС через Белоруссию.
"Первый раз об этом слышу", — заявил Путин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил приостановкой транзита российского газа через белорусскую территорию, если ЕС решит ввести новые санкции в отношении Минска.