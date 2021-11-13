МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не обсуждал с Александром Лукашенко тему блокировки транзита газа в ЕС через Белоруссию.

"Первый раз об этом слышу", — заявил Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил приостановкой транзита российского газа через белорусскую территорию, если ЕС решит ввести новые санкции в отношении Минска.