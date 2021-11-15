МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Белорусский президент Александр Лукашенко подчеркнул, что не просто "ляпнул языком", а был серьезен, когда говорил о жестком ответе на новые санкции ЕС. В Еврокомиссии оценили угрозы Лукашенко о приостановке транзита газа

"Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда", — цитирует Лукашенко агентство Белта.

В четверг президент Белоруссии посоветовал ЕС, прежде чем вводить новые санкции против Минска, вспомнить о транзите газа и грузов через республику. Лукашенко отметил, что через страну проходит магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад серьезно увеличились. Президент России Владимир Путин отметил, что теоретически Лукашенко может перекрыть поставки российского газа в Европу, но это будет нарушением транзитного договора, серьезно ударит по энергетике ЕС и не будет способствовать развитию отношений Москвы и Минска. При этом Путин выразил надежду, что до этого не дойдет.