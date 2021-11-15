МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе ускоряла рост до 7% после отказа "Газпрома" бронировать дополнительные мощности на транзит, свидетельствуют данные ICE Futures. "Газпром" не забронировал мощности "Ямал-Европы" на декабрь

Ранее в понедельник "Газпром" по результатам аукционов не забронировал на декабрь мощности газопровода "Ямал — Европа" и газотранспортной системы Украины для дополнительного транзита газа.

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, после результатов этого аукциона поднялась до 964 долларов, что более чем на 7% выше расчетной цены предыдущего дня, а затем, к 14.11 мск, чуть снизилась — до 942 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.