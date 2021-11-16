МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов растёт на 3,8% и приближается к 980 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures. Глава "Нафтогаза" пояснил, сколько будет стоить Киеву "Северный поток-2"

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 983 доллара, затем чуть снизилась и к 10.24 мск опустилась до 975 долларов, что на 3,8% выше расчетной цены понедельника — 942,3 доллара.

При этом по сравнению с пятницей эта цена в понедельник выросла более чем на 5%, повлиять на что могли результаты месячных аукционов: "Газпром" не забронировал на декабрь мощности газопровода "Ямал — Европа" и газотранспортной системы Украины для дополнительного транзита газа.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.