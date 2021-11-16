АБУ-ДАБИ, 16 ноя — ПРАЙМ. Турция и "Газпром" обсуждают частичное продление старых и новые контракты на поставку газа, для этого есть мощности "Турецкого потока", незаконтрактованные объемы которого с 2022 года составят 9,75 миллиарда кубометров, заявил журналистам замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. Глава "Нафтогаза" пояснил, сколько будет стоить Киеву "Северный поток-2"

"Мы обсуждаем с "Газпромом" рост поставок газа в Турцию. Потому что есть мощности "Турецкого потока", — сказал он.

Замминистра напомнил, что часть контрактов "Газпрома" на поставку газа в Турцию истекает в этом году.

"И в 2022 году будет 9,75 миллиарда кубометров мощности, доступной в "Турецком потоке". Это будут и новые контракты, и частично возобновление контрактов. Мы ведем переговоры с "Газпромом", но пока я не могу говорить больше", — пояснил Байрактар.

По его мнению, "Газпром" хотел бы продавать больше газа Турции, а турецким потребителям нужно это топливо. "Так что я думаю, что это идеальное сочетание", — заключил замминистра.

"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море, проектная мощность которого составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Он предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.