ICE Futures: цены фьючерсов на газ в Европе растут на 10,7%
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе на фоне приостановки сертификации оператора "Северного потока-2" растут на 11%, свидетельствуют данные ICE Futures.
Стоимость ближайших, декабрьских, фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по состоянию на 12.45 мск составляла 1042,6 доллара, что почти на 11% выше расчетной цены понедельника.
Ранее во вторник цены впервые с 27 октября достигли 1000 долларов за тысячу кубометров, на тот момент рост составлял около 6%. Он резко активизировался после выхода новости о том, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток-2".
https://1prime.ru/gas/20211116/835228642.html
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