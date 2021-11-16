МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе на фоне приостановки сертификации оператора "Северного потока-2" растут на 11%, свидетельствуют данные ICE Futures. Германия временно приостановила сертификацию "Северного потока-2"

Стоимость ближайших, декабрьских, фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по состоянию на 12.45 мск составляла 1042,6 доллара, что почти на 11% выше расчетной цены понедельника.

Ранее во вторник цены впервые с 27 октября достигли 1000 долларов за тысячу кубометров, на тот момент рост составлял около 6%. Он резко активизировался после выхода новости о том, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток-2".