МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Nord Stream 2 AG приняло решение об учреждении дочерней структуры в Германии, чтобы соответствовать применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации независимого оператора "Северного потока-2", детали процедуры и ее влияние на сроки ввода газопровода остаются без комментариев, сообщили РИА Новости в компании. Германия временно приостановила сертификацию "Северного потока-2"

"Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию", — говорится в сообщении.

Ранее во вторник Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока-2" приостановлен. Оператор газопровода может быть сертифицирован в качестве независимого лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким законодательством: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором пролегающей на немецкой территории части газопровода и заново подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.