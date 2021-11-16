БРЮССЕЛЬ, 16 ноя — ПРАЙМ, Мария Князева. Еврокомиссия не будет комментировать возможное влияние приостановки процесса сертификации "Северного потока-2" в Германии на газовый рынок, заявил на брифинге представитель ЕК Тим Макфи. Минэнерго ФРГ объяснило приостановку сертификации Nord Stream 2

"Мы приняли к сведению (решение ФРГ — ред.)… На данном этапе мы можем только принять это к сведению. Мы, конечно, не будем комментировать, что это означает для рынка и цен", — сказал он.

Другой представитель пресс-службы ЕК Эрик Мамер добавил, что структура "не будет комментировать каждый этап" процесса сертификации оператора газопровода в Германии.

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило ранее во вторник о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока-2". Оператор газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь после реорганизации правовой формы в соответствии с немецким законодательством: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и заново подать полный комплект требуемых документов, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.

Макфи подтвердил, что регулятор проинформировал Еврокомиссию о своем решении.

По правилам ЕС, после принятия германским регулятором окончательного проекта решения по сертификации, он должен будет направить его на рассмотрение Еврокомиссии, у которой будет минимум два месяца на выработку своего мнения на проект.