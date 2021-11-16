КИЕВ, 16 ноя — ПРАЙМ. "Оператор ГТС Украины" использует приостановку сертификации оператора "Северного потока-2" чтобы донести немецкому регулятору свою позицию и доводы об опасности этого газопровода для Украины, заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями украинской компании Ольга Белькова. Германия временно приостановила сертификацию "Северного потока-2"

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) во вторник сообщило, что приостановило начатый 8 сентября процесс сертификации Nord Stream 2 AG. В качестве независимого оператора "Северного потока-2" может быть зарегистрирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна стать владельцем и оператором проходящей по немецкой территориии части газопровода. После подачи ею нового пакета документов BNA продолжит процедуру сертификации и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это ранее четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора будет представлен на рассмотрение Еврокомиссии.

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в понедельник подчеркнул, что украинская компания примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока-2", такое решение, по его словам, принял немецкий регулятор BNA. Такое же заявление сделал и глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон касательно своей компании.

"Мы будем тщательно смотреть на каждую деталь этой заявки (на сертификацию – ред.). И будем использовать все юридические возможности для того, чтобы доказать то, что нам очевидно, — "Северный поток 2" является угрозой для Украины. Мы на этом будем настаивать… Мы считаем очень важным то, что сейчас он (процесс сертификации – ред.) приостановлен. И у нас есть время донести свои аргументы", — заявила Белькова в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.

"Северный поток-2" — газопровод мощностью около 55 миллиардов кубометров в год, проходящий от побережья РФ через Балтийское море до Германии. На данный момент его оператором является компания Nord Stream 2 AG с "Газпромом" в качестве единственного акционера.

Nord Stream 2 AG во вторник сообщил, что учреждает дочернюю структуру в ФРГ для соответствия существующим правилам и нормативным требованиям для сертификации оператора "Северного потока-2" как независимого, не став комментировать детали процедуры и ее влияние на сроки ввода газопровода.