МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Объем поставок российского газа во Францию с начала текущего года превысил 10 миллиардов кубометров, страна входит в тройку ведущих потребителей газа "Газпрома" в странах Европейского союза, сообщила российская компания. "Оператор ГТС Украины" воспользуется проблемами Nord Stream 2

"Российский газ надежно поставляется во Францию уже 45 лет, суммарный экспорт превысил 427 миллиардов кубометров. В том числе с начала текущего года объем поставок превысил 10 миллиардов кубометров — Франция входит в тройку ведущих потребителей газа "Газпрома" в странах Европейского союза", — говорится в сообщении по итогам рабочей встречи председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, председателя совета директоров Engie Жана-Пьера Кламадье и гендиректора Engie Катрин Макгрегор.

Указывается, что стороны в ходе встречи рассмотрели вопросы стратегического сотрудничества компаний, основанного на долгосрочных контрактах. Первые из них, подписанные еще в 1975 году, продолжают действовать в настоящее время. Как отмечает "Газпром", такие долговременные соглашения "способствуют стабильному развитию европейской энергетики, отвечают интересам поставщиков и потребителей".

"Отдельное внимание на встрече было уделено важной роли природного газа — источника чистой и доступной энергии — в достижении климатических целей Европы", — уточняет российская компания.