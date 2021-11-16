МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Приостановка сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода "Северный поток-2" способствует росту цен, заявил депутат бундестага от партии "Левые" Клаус Эрнст.

Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода. В ведомстве заявили, что процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку.

"Приостановка процесса сертификации Nord Stream 2 федеральным сетевым агентством подстегивает рост цен", — заявил Эрнст журналистам.

Он напомнил, что на нидерландской платформе TTF цены выросли на 10%. "Вместо того, чтобы срочно сертифицировать крайне необходимый для газового снабжения трубопровод, федеральное агентство без какой-либо нужды затягивает ввод в эксплуатацию своим толкованием права", — добавил он.

"Северный поток-2" — газопровод, мощность которого составляет 55 миллиардов кубометров в год, он пролегает по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. На данный момент его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — в сумме профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. В России неоднократно призывали прекратить политизацию "Северного потока-2", так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.

Также Эрнст призвал не допускать новых отсрочек по вопросу запуска "Северного потока-2".

Комментируя решение Федерального сетевого агентства ФРГ о приостановке сертификации он отметил, что немецкие домохозяйства с низким и средним доходом "уже стонут от бремени растущих цен на энергетику".

"Светофорная коалиция должна доказать, что она не слепа в отношении вопросов социальной и климатической политики. Ей нельзя прятаться за процессуальными вопросами, а нужно активно выступать за ввод в эксплуатацию "Северного потока 2". Новых отсрочек быть не должно!" — заявил Эрнст журналистам.