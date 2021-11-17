МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов растет на 5%, впервые с конца октября превысила 1150 долларов за тысячу кубометров свидетельствуют данные ICE Futures. "Новатэк" начал добычу газа на Харбейском месторождении

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 1133,4 доллара и демонстрировала устойчивый рост, достигнув 10.26 мск максимума в 1166 долларов, что на 6% выше расчетной цены накануне. На 10.45 цена составляет 1152 доллара, что на 4,7% выше расчетной цены накануне.

Резко стоимость фьючерсов выросла с пятницы: за три торговых дня расчетная цена подскочила более чем на 20%, до 1100,5 доллара во вторник.

Рост накануне резко активизировался после выхода новости о том, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2", а повлиять на рост в понедельник могли результаты месячных аукционов: "Газпром" не забронировал на декабрь мощности газопровода "Ямал-Европа" и газотранспортной системы Украины для дополнительного транзита газа.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.