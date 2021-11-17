МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Кремль не видит политического подтекста в решении немецкого регулятора приостановить процесс сертификации оператора "Северного потока-2", компания-оператор проекта готова выполнить все установленные требования для сертификации, чтобы как можно скорее начать работу газопровода, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, абсолютно нет. В данном случае действительно существуют определенные протоколы, существуют определенные нормы европейского законодательства на этот счет, и компания-оператор, собственно, готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее уже запустить этот важный для всех проект", — отметил Песков, отвечая вопрос, видит ли Кремль политическую подоплеку в решении немецкого регулятора.

Отвечая на вопрос о возможности запуска "Северного потока-2" в начале следующего года, Песков отметил, что задавать его надо не Кремлю, а тем, кто принимает решение по сертификации.

Он отметил, что проект важен как для России, так и для европейских потребителей, "ну а дальше это уже решение регулятора, мы не можем в это вмешиваться".

"Этот вопрос нужно адресовать все-таки не нам, не нам, а тем, кто принимает окончательное решение по его сертификации", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что увеличение поставок российского газа в Европу через существующие мощности зависит от заявок потребителей и готовности "Газпрома", это чисто коммерческий вопрос.

"Это зависит от дополнительных заявок, зависит от готовности "Газпрома" выполнить эти заявки, это вопрос прямых контрактов получателей газа и поставщика. Это чисто коммерческие вопросы", — сказал Песков, отвечая на вопрос, сможет ли Россия увеличить поставки по существующим маршрутам в отсутствие "Северного потока-2" для стабилизации газового рынка в Европе.

Песков также подчеркнул, что "Газпром" по максимуму выполняет все контракты, его надежность как поставщика газа в Европу подтверждается ежедневно.

"Существуют определенные контракты, контракты по максимуму выполняются, надежность "Газпрома" подтверждается ежедневно", — сказал он.

Пресс-секретарь президента отметил, что увеличение поставок газа для европейских потребителей является предметом коммерческих переговоров.

По словам Пескова, ситуация с "Северным потоком-2" и энергетический кризис в Европе не взаимозависимы.

Он отметил, что сертификация "Северного потока-2" является достаточно сложным процессом, и это было понятно с самого начала.

"Компания-оператор выполняет все необходимые требования регулятора, собственно, мы вчера видели достаточно оперативную реакцию компании "Северный поток-2". Будет создаваться новая компания для того, чтобы требования выполнить. Но что касается энергетического кризиса, все-таки это два процесса, хотя и в одной области, но они не взаимозависимые. С самого начала было понятно, что нужно набраться терпения. Здесь, естественно, мы как российская сторона убеждены что сам по себе проект важен для Европы", — подчеркнул Песков.

Федеральное сетевое агентство Германии во вторник сообщило о приостановке процедуры сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора "Северного потока-2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован в качестве независимого только в случае, если будет проведена реорганизация правовой формы в соответствии с законодательством ФРГ: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором пролегающей по немецкой территории части газопровода и заново подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Его реализацией занимается Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.