МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Запуск газопровода "Северный поток-2" может быть перенесен на март 2022 года из-за приостановки процесса сертификации, сообщают СМИ. В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг "Северного потока-2"

Федеральное сетевое агентство Германии во вторник приняло решение о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора "Северного потока-2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован в качестве независимого лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с законодательством Германии: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна стать владельцем и оператором части газопровода, проходящей по территории ФРГ, а также заново подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.

"Ожидаю, что запуск "Северного потока-2" может быть отложен до марта 2022", — заявил агентству Рейтер источник в правительстве ФРГ.