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https://1prime.ru/gas/20211117/835244913.html
Fitch подтвердило рейтинг "Газпрома"
Газ
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Газпрома" на уровне "BBB", прогноз стабильный, говорится в сообщении... ПРАЙМ, 17.11.2021
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, газ, fitch, газпром, рейтинг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Газпрома" на уровне "BBB", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
Краткосрочный РДЭ компании агентство сохранило на уровне "F2".