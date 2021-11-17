МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Газпрома" на уровне "BBB", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный РДЭ компании агентство сохранило на уровне "F2".

 