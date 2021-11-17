МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Москва рассчитывает, что срок сертификации "Северного потока-2" не сдвинется, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В Париже не комментируют решение по сертификации "Северного потока-2"

"Мы исходим из того, что, как следует из опубликованного 16 ноября официального пресс-релиза Федерального сетевого агентства ФРГ, а также последовавших затем разъяснений Федерального министерства экономики и энергетики этой страны, приостановка процесса сертификации газопровода "СП-2" обусловлена нормативно-регулятивными факторами и связана с необходимостью выполнения зарегистрированной в Швейцарии компании-оператора "СП-2" Nordstream AG ряда юридических формальностей, включая создание в соответствии с требованиями германского законодательства ее дочерней компании в ФРГ. Она должна стать собственником немецкого участка трассы "СП-2" и будет осуществлять его управление", — отметила Захарова на брифинге в среду.

"Мы рассчитываем, что по ее завершении оформление разрешительной документации "СП-2" будет продолжено и сроки завершения сертификации газопровода не изменятся", — заявила представитель МИД России.

Федеральное сетевое агентство Германии во вторник приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора "Северного потока-2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый только при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким законодательством: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и заново подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.