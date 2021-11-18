МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Россия может добиться сертификации "Северного потока-2", если "разделит" газопровод на две части, заявил в беседе с Defence 24 сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась. Об этом сообщает РИА Новости. На Украине связали "Северный поток-2" и ситуацию с мигрантами

Кардась указал на "слабость" обновленной Газовой директивы Евросоюза, которая распространяется только на территориальные воды страны-члена ЕС, где заканчивается трубопровод. В случае с "Северным потоком-2" это Германия.

"Податель заявки намекает, что газопровод следует "разделить" на две части: ту, на которую распространяется европейское право (примерно 5%) и ту, на которую оно не распространяется (95%)", — объяснил аналитик.

Если Еврокомиссия и власти Германии одобрят этот подход, то "Газпром" сможет эксплуатировать "Северный поток-2" на более выгодных условиях.

По словам Кардася, в этом случае большая часть газопровода будет выведена из-под действия европейского законодательства. В результате отпадет необходимость учитывать нормы, которые, в частности, требуют предоставить доступ третьим сторонам.

Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до того момента, пока компания не создаст дочернюю структуру в Германии и не подаст повторную заявку.

В немецком минэнерго назвали это решение ведомства "исключительно регуляторным".