МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр назвал правильным участие Украины в сертификации оператора "Северного потока-2", при этом он отметил, что у Киева нет права вето в данном вопросе. Премьер Польши призвал Германию не сертифицировать "Северный поток — 2"

"Считаю верным, что будут выслушаны другие голоса, и что для украинской стороны это возможно. Но не должно возникнуть недоразумений: у Украины нет права вето, а это важно. Потому что анализ и оценка в процессе сертификации проводятся независимым регулирующим органом Германии, а не другими сторонами", — заявил посол журналистам.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток-2", такое решение, по его словам, принял немецкий регулятор BNetzA. Аналогичное заявление сделал глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора "Северного потока-2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован в качестве независимый только после реорганизации правовой формы в соответствии с немецким законодательством: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором проходящей по немецкой территории части газопровода и заново подать полный комплект документов для сертификации, после чего процесс будет возобновлен, указал регулятор.

"Северный поток-2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, пролегающий по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".

Против проекта активно выступают США, продвигающие в Европе сжиженный природный газ собственного производства, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В России неоднократно призывали прекратить политизировать "Северный поток-2", так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.