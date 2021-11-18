МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Киев выступил с предложением использовать украинские подземные хранилища газа (ПХГ) для создания Европой международного газового фонда, сообщает Минэнерго Украины со ссылкой главу ведомства Германа Галущенко. Премьер Польши призвал Германию не сертифицировать "Северный поток — 2"

Министр на онлайн-дискуссии Talks Geopolitics Европейского политического центра высказал мнение, что создание газового фонда предусмотрено в среднесрочной перспективе. Украина делает это предложение в рамках концепции Регионального партнёрства для энергетической безопасности.

"Должен быть сформирован газовый запас, который будет храниться в украинских газохранилищах, а участники фонда будут иметь доступ к газовому запасу в кризисных ситуациях", — отметил Галущенко.

Он добавил, что в краткосрочной перспективе этой концепцией предусмотрено обеспечение дополнительных потоков "голубого топлива" в район австрийского Баумгартена по территории Украины этой зимой.

Долгосрочная перспектива предполагает разработать коммерчески привлекательные условия поставок газа в этот район.

"Мы готовы предоставить скидку на тарифы нашего оператора ГТС. И уверены, что это один из эффективных методов преодоления энергетического кризиса и дефицита газа в хранилищах Европы", — пояснил министр энергетики.

"Если мы сможем объединить усилия и будем действовать в наших общих интересах, это поможет противодействовать тактическим движениям со стороны России". — подытожил он.