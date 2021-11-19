МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. "Северному потоку-2" грозит "гарантированное уничтожение" в случае полномасштабного вторжения России на Украину. Такой способ уничтожить проект в статье для Bloomberg назвал обозреватель Леонид Бершидский, передает lenta.ru. Украина и Польша помогут "Газпрому" окупить "Северный поток-2"

Обозреватель уверен, что "Северный поток-2", безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину.

При этом "менее масштабная операция" России могла бы отсрочить запуск газопровода, и этим обязательно воспользовались бы США, отмечает журналист.

По его мнению, Вашингтон выиграл бы время и получил убедительные аргументы для своей битвы с "Северным потоком-2", которая на сегодняшний день практически проиграна.

Вместе с тем высказывается мнение, что Россия не хочет "развязывать войну", поскольку заинтересована в сотрудничестве со странами Евросоюза.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 14 ноября в беседе с главой польского МИД Збигневом Рау назвал миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии попыткой отвлечь внимание стран Запада от действий России на границе с Украиной.

При этом Россия отрицает все обвинения в агрессии в отношении Украины. В Совфеде назвали заявления госсекретаря ложью, а ответственность за все современные конфликты возложили на США.