МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Европа может столкнуться с перебоями поставок электроэнергии в случае холодной зимы, заявил глава биржевой компании Trafigura Джереми Уир. Кличко рассказал о находящихся на грани банкротства городах Украины

Как цитирует Уира Le Monde, "есть реальная обеспокоенность, что, если у нас будет холодная зима, у нас могут быть перебои с электричеством в Европе".

Он добавил: чтобы избежать высоких цен, ФРГ необходимо ускорить процесс выдачи разрешения "Северному потоку — 2".

Помимо этого издание отмечает, что решение Берлина о приостановке сертификации российского газового проекта произошло в критический момент. Сейчас "запасов стало аномально мало", а на инфраструктуре фиксируются аварии, ветра слишком слабые для работы ветряных мельниц, а в Германии и Великобритании повышенное потребление метана.