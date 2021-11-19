МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов колеблются в районе 1060-1110 долларов за тысячу кубометров, снижаясь к расчетной цене накануне, свидетельствуют данные площадки ICE Futures.

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на самом открытии торгов составила 1096,2 доллара, в первые 40 минут торгов демонстрировала устойчивый рост, достигнув максимальных 1111 долларов, что на 1% ниже расчётной цены четверга. Однако в 10.44 мск цены резко начали снижаться, к 11.00 опустились до 1058,5 доллара, что на 5,6% ниже расчетной цены накануне.

Резко стоимость фьючерсов выросла с 12 ноября: за пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25%, до 1121,8 доллара в минувший четверг.

Рост резко активизировался во вторник после выхода новости о том, что немецкий регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2", а повлиять на рост в понедельник могли результаты месячных аукционов: "Газпром" не забронировал на декабрь мощности газопровода Ямал — Европа и газотранспортной системы Украины для дополнительного транзита газа.

Цена на споте TTF в четверг незначительно снизилась. Стоимость контракта "на день вперед" с поставкой в пятницу, 19 ноября, за день скорректировалась примерно на 1% и составила 1092,9 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.