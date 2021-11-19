МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает нужным установить минимальный уровень продаж газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), отметил глава ведомства Максим Шаскольский на 512 заседании комитета Совета Федерации.

"По части нефтепродуктов у нас есть практика совместных приказов с Минэнерго, и там мы устанавливаем минимальный необходимый уровень продаж. То же самое нужно делать и по газу. Мы знаем причины, по которым в этом году произошел сбой в торговле на бирже, эти причины в настоящее время устранены, и объемы на биржу возвращаются", — отметил он.

"Газпром" из-за аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата с 12 августа ограничил поставки газа на СПбМТСБ со сроками "на сутки" и "на нерабочий день", с 13 октября, как сообщила компания, участие в торгах газом в режиме поставок "на сутки" было возобновлено.