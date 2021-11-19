КИШИНЕВ, 19 ноя — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду заявила в пятницу, что правительство должно найти методы, чтобы помочь экономическим агентам справиться с последствиями роста тарифа на газ. Цены фьючерсов на газ в Европе в начале торгов колеблются

Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет, тариф для потребителей с 1 ноября вырос с 235 до 536 долларов за тысячу кубометров. Правительство подготовило пакет мер по компенсации роста тарифа, он был одобрен парламентом в первом чтении.

"Газовый кризис был очень жестким, он ударил по людям и по экономическим агентам, мы будем обсуждать эту проблему на уровне Высшего совета безопасности через несколько дней. Я считаю, что правительство должно найти механизмы помощи экономическим агентам, возможно, речь идет не о компенсациях, а о методах экономии энергии при производстве определенных товаров", — заявила Санду на пресс-конференции.

Она отметила, что речь идет лишь о краткосрочных мерах, в будущем правительство должно сосредоточиться на поиске механизмов, которые повысят энергоэффективность производства и позволят использовать более экономные источники энергии.