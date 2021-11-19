КИЕВ, 19 ноя — ПРАЙМ. "Оператор ГТС Украины" выступает против сертификации немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода "Северный поток-2", заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями украинской компании Ольга Белькова. Le Monde: без "Северного потока - 2" Европа замерзнет холодной зимой

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило во вторник о приостановлении начатой 8 сентября сертификации Nord Stream 2 AG (зарегистрирована в Швейцарии). В качестве независимого оператора "Северного потока-2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна быть владельцем и оператором проходящей по немецкой территории части газопровода. После подачи ею нового пакета документов BNA возобновит процесс сертификации и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это ранее четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора будет представлен на рассмотрение Еврокомиссии.

Сертификация в качестве независимого оператора нужна для соответствия правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге — разделении компаний, занимающихся добычей и транспортировкой газа по трубопроводу.

"Наша позиция состоит в том, что ни Nord Stream 2 AG, ни немецкая дочерняя компания не могут и не должны быть сертифицированы как независимый оператор газотранспортной системы. И мы будем на этом настаивать", — написала Белькова в колонке для издания "НВ" в пятницу.

Она отметила, что "Северный поток-2" — единый газопровод, поэтому создание немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG не скажется на ситуации. "Такое разделение и разные подходы к разным частям маршрута, по нашему мнению, бессмысленны. Ведь "Северный поток-2" — один непрерывный газопровод, доступ к которому имеет только один поставщик газа. Создание очередной дочерней компании "Газпрома" не меняет ситуацию: требования о разделении, доступе третьих сторон и прозрачных тарифах должны применяться на всем расстоянии трубопровода", — добавила она.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания будет принимать участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2", данное решение, как он отметил, было принято немецким регулятором BNetzA. Аналогичное заявление сделал глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Северный поток-2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, пролегающий по дну Балтийского поря от российского побережья до Германии. На данный момент его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС сжиженный природный газ собственного производства, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Россия неоднократно призывала прекратить полтизиацию "Северного потока-2", так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.