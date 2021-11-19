МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Приостановка процесса сертификации российского газопровода "Северный поток — 2" является осознанным желанием разрушить немногие оставшиеся связи Москвы и Евросоюза. Это способно реально навредить только странам Европы, заявил обозреватель хорватского издания Advance. Le Monde: без "Северного потока - 2" Европа замерзнет холодной зимой

"По утверждениям немецкой стороны, штаб-квартира компании, которая управляет новым газопроводом между Россией и Германией, должна находиться в Германии, а не в Швейцарии, как сейчас. В переводе это означает: Германия придумала аргумент, чтобы блокировать газопровод, тем самым выстрелив в ногу и себе, и всей Европе", — пишет обозреватель.

Он сравнивает препятствия, которые западные страны выставили газопроводу, с отказом от сертификации российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Он считает, что в числе причин такого поведения Берлина есть в том числе и влияние Вашингтона. Украина выступает против сертификации "дочки" Nord Stream 2 AG

"США много лет давят на Германию, чтобы та отказалась от проекта. Даже когда газопровод уже был почти завершен, Вашингтон считал, что может, надавив на Берлин, остановить проект. Когда же его все-таки закончили, США выбрали новую тактику и начали требовать от Германии гарантий того, что она заблокирует газопровод в случае, если "Россия будет плохо себя вести". Сейчас, в последние дни правления канцлера Ангелы Меркель, Германия именно это и делает", — пишет автор.

При этом он не видит никаких поводов для позитивных прогнозов после смены власти в Германии: экс-канцлер долгое время сохраняла баланс отношений и с Вашингтоном, и с Москвой. Но коалиция, которая приходит ей на смену, куда входят "Социал-демократическая партия Германии", "Зеленые" и "Свободная демократическая партия Германии", способна отказаться от такого вектора в политике.