МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко обвинила чиновников в искусственном создании энергетического кризиса в стране. По ее словам, чиновники не позаботились о своевременной закачке газа в подземные хранилища и не обеспечили страну углем. Украина готовится к запрету белорусских товаров

"Этот кризис создан искусственно. Я хочу знать фамилию, имя, отчество каждого чиновника, который получил команду в такую ситуацию поставить страну. Кто не закачал газ, не положил уголь, кто сорвал полностью нам зимний период стабильной работы. Теперь чиновники высокого уровня говорят, что есть энергетический кризис, но он ими и создан. И теперь что они делают? Они на колени встали перед Беларусью и просят: дайте нам аварийные перетоки. Если только будет минус десять и ниже, и продержится это хотя бы две недели, вот тут у нас начнутся серьезные проблемы. И поэтому я хочу сказать, что энергетический кризис создан", — заявила Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

При этом она отметила, что энергетического кризиса на Украине не может быть в принципе, поскольку Украина, в отличие от европейских стран, добывает свой газ и имеет природные газохранилища на 38 миллиардов кубометров, которых стране может хватить на год. "Теперь нам сказали, что у нас нет электроэнергии. Почему? Потому что не положили уголь на склад", — добавила Тимошенко.

Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук отмечал, что на Украине наступил энергетический кризис, поскольку страна не готова обеспечить энергоресурсами население и предприятия.