МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Высокие цены на газ в Европе дают России возможность больше заработать, но при этом они снижают спрос. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков. Фьючерсы на газ в Европе подешевели на 9,4% к закрытию торгов

Во вторник, 16 ноября, немецкий регулятор приостановил сертификацию газопровода "Северный поток-2", что вызвало новую волну роста цен на «голубое топливо». Как прокомментировал Юшков, высокие цены, с одной стороны, позволяют России больше зарабатывать, однако, с другой стороны, они "убивают спрос".

По словам эксперта, многие клиенты просто не могут позволить себе покупать топливо по столь высоким ценам. "Так как текущая цена отгрузки газа на споте $800-900 за тысячу кубов, то многие не могут себе позволить покупать газ по таким ценам и просто перестают его потреблять… Поэтому в плане объемов потребления сверхвысокие цены скорее негативный фактор", — заключил эксперт.

При этом он подчеркнул, что бюрократия и высокая политизированность Брюсселя тормозят разрешение энергокризиса — сертификацию "Северного потока-2".