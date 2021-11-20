МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Создание немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG как оператора "Северного потока-2" является уловкой, которую "Газпром" может использовать, чтобы поставить под угрозу отопительный сезон на Украине, утверждает "РБК-Украина". Эксперт объяснил, какие риски для России несут высокие цены на газ

Как пишет издание, в случае, если оператором газопровода станет немецкая компания, условия для ее сертификации по Третьему энергопакету ЕС будут формально выполнены. Это поспособствует скорейшему запуску "Северного потока — 2".

Ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" приведет к резкому снижению транзита газа в ЕС через Украину до завершения отопительного сезона и поставит под угрозу газоснабжение нескольких украинских городов, считает автор статьи. Это произойдет из-за невозможности обеспечить обратный реверс.

Киев уже готовит план действий и разрабатывает варианты корректировки работы газотранспортной системы Украины на случай сокращения транзита, говорится в статье. Детали плана пока не разглашаются.

"Проблемы с обеспечением газом зимой действительно могут возникнуть. И степень их сложности будет зависеть от погодных условий и объемов импорта", — пишет автор и добавляет, что прогнозы пока что неутешительны. Конкурент "Северному потоку-2": кому достанется норвежский газ

По его словам, зима ожидается холодная, а поводов надеяться на снижение стоимости газа в Европе без запуска "Северного потока — 2" нет.

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило во вторник о приостановлении начатой сертификации Nord Stream 2 AG (зарегистрирована в Швейцарии). В качестве независимого оператора "Северного потока-2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна быть владельцем и оператором проходящей по немецкой территории части газопровода. После подачи ею нового пакета документов BNA возобновит процесс сертификации и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это ранее четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора будет представлен на рассмотрение Еврокомиссии.

Сертификация в качестве независимого оператора нужна для соответствия правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге — разделении компаний, занимающихся добычей и транспортировкой газа по трубопроводу.