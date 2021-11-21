АФИНЫ, 21 ноя — ПРАЙМ. Кипр распространил международное оповещение NAVTEX для моряков, которым уведомил о начале бурения на крупном газовом месторождении "Глафкос" на 10-м участке исключительной экономической зоны Кипра, сообщает газета "Филелефтерос". Украина и Польша помогут "Газпрому" окупить "Северный поток-2"

Согласно NAVTEX, выпущенному Объединенным координационно-спасательным центром в Ларнаке, с 19 ноября по 30 января будут проходить "подготовительные работы и бурение" в районе, определяемом координатами месторождения "Глафкос", которое американская компания EXXON MOBIL обнаружила в 2019 году.

На 10-м участке ИЭЗ Кипра работает совместное предприятие EXXON MOBIL с Qatar Petroleum. Первое разведочное бурение выявило первоначальное количество газа от 5 триллионов до 8 триллионов кубических футов.

"Вице-президент американского гиганта, который в последние дни встречался в Никосии с министром иностранных дел Никосом Христодулидисом, выразил надежду, что подтверждающее бурение подтвердит максимальное количество газа", — пишет издания.

"Первоначальные оценки "Глафкоса" говорили о самом крупном месторождении, обнаруженном в кипрской ИЭЗ. Цель этого этапа работ — получить точное представление о размере и качестве газа. Разведочное бурение начинается с задержкой из-за пандемии и, как ожидается, продлится до второй декады января. Результаты не ожидаются раньше весны 2022 года", — сообщает газета.

Министр энергетики Наташа Пилиду ранее сообщила, что в зависимости от объема газа в месторождении будут рассмотрены различные сценарии его разработки, причем наиболее возможным считается сценарий с терминалом в Египте.

"Что касается турецких провокаций и новых препятствий в кипрской программе бурения, не ожидается, что с началом работ на участке 10 будет реакция Турции, с одной стороны, из-за того, что консорциум состоит из американского колосса и государственной углеводородной компании Катара, и с другой стороны, потому что эта территория не входит в районы, которые турки считают частью турецкого континентального шельфа", — пишет издание.

В восточном Средиземноморье открыто несколько газовых месторождений, в том числе в исключительной экономической зоне Кипра. Планы их разработки привели к эскалации напряженности в регионе. Турция считает, что турки-киприоты из признанного только Анкарой Северного Кипра имеют право на природные богатства в регионе.

Правительство Республики Кипр заявляет о постоянном нарушении Турцией суверенных прав Кипра. В частности, Анкара проводит бурение в морской зоне Кипра и ведет сейсмическую разведку в исключительной экономической зоне и на шельфе Кипра в нарушение его суверенных прав. ЕС неоднократно выступал с осуждением этих действий. Турция заявляет, что не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра. ЕС ввел индивидуальные санкции против физических лиц и компаний, причастных к бурению, которые включают замораживание активов и запрет на поездки в страны союза.