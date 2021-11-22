БЕЛГРАД, 22 ноя — ПРАЙМ. Глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич рассказал, какая стоимость поставок российского газа может устроить страну. Цена газа в Европе опускается ниже $980 за тысячу кубов

До сих пор цена газа для Сербии рассчитывалась по так называемой нефтяной формуле. Такой механизм был удобен и позволял предсказать стоимость топлива, исходя из тенденций, отметил Вулетич.

Однако сейчас в договоры по поставкам газа может быть влючен элемент биржевой и рыночной цены. "Называвшаяся по этим способам расчета цена в 530 долларов за тысячу кубических метров очень высокая для нас", — подчеркнул глава Газовой ассоциации.

По его словам, Сербию бы устроила цена ниже 500 долларов, например, 450 долларов за тысячу кубометров.

Сербия является не таким крупным потребителем газа, как некоторые другие европейские страны, отметил газовый эксперт.

"Мы сейчас расходуем меньше газа, чем было в 1990 году, до этого "цирка", который нам устроили с Запада", — подчеркнул он. В Киеве рассказали, каким условиям должен отвечать "Северный поток-2"

Однако потребление внутри страны может вырасти в связи с планами по переводу некоторых блоков ТЭС на природный газ.

По словам Вулетича, говорить о диверсификации закупок газа в Сербию от других поставщиков и наличии различных предложений на рынке "хорошо, но пока очень рано".

"Пока достаточно того газа из РФ, что идет по газопроводу "Балканский поток" из "Турецкого потока". Есть возможность и с севера, не через Украину, а через Чехию и Венгрию получать газ из "Северного потока", — отметил он.

Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов за тысячу кубометров, контракт истекает в конце года. Президент страны Александр Вучич планирует 25 ноября встретиться с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы договориться о цене, объемах поставок газа и сроках действия договора.