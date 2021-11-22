МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Ввод в эксплуатацию российского проекта "Северный поток — 2" задержан в том числе благодаря усилиям украинских политиков, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Политолог и экономист Александр Дудчак в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление дипломата. В Киеве рассказали, каким условиям должен отвечать "Северный поток-2"

"Северный поток-2" давно должен был быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта", — заявил Кулеба.

Дудчак подверг сомнению то, что Украина могла хоть как-то повлиять на процесс строительства и запуска "Северного потока-2".

"Инициатива была не столько украинская, сколько американская, Украина просто исполняет волю Соединенных Штатов", — заявил экономист.

"Чему они радуются?.. Цены на газ сейчас зашкаливают. Они почему-то думают, что они делают хуже "Газпрому" и России. Но это сомнительно. Сейчас подписываются долгосрочные договора совершенно по другим ценам. Если бы "Северный поток-2" работал, цены были бы намного ниже. Чему радуется Кулеба, понять просто невозможно", — рассуждает Дудчак.

Он предположил, что в попытке внести вклад в задержку запуска "Северного потока-2", власти Украины в очередной раз заставляют вспомнить поговорку "Назло бабушке отморожу уши".

"Уши они уже отморозили, а теперь готовятся отморозить все остальные части тела и представляют это как свою победу", — подытожил Дудчак.