МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон сделал исключение и принял решение не вводить санкции против немецкого корабля, связанного со строительством российского трубопровода "Северный поток-2", пишет агентство Bloomberg.

Как стало известно журналистам, судно Blue Ship упоминается в докладе, подготовленном администрацией президента США Джо Байдена для конгресса в преддверии ввода новых санкций. Однако, корабль не подвергся ограничительным мерам, так как принадлежит "тесно связанной с правительством Германии" компании, поясняет Bloomberg.

Напомним, что ранее США объявили о вводе санкций в отношении двух судов и одной компании, которые участвуют в реализации проекта "Северный поток-2". Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, эти меры коснутся "связанной с Россией компании" Transadria Ltd, а также находящегося в ее собственности корабля "Марлин". Название второго судна пока не уточняется.

Новые цели для американских санкций были названы в докладе, который госдепартамент представил конгрессу. Блинкен сообщил, что в связи с "Северным потоком 2" США ввели санкции в общей сложности против восьми юридических или физических лиц и 17 судов, им принадлежащих.