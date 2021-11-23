МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ с поставкой в декабре на нидерландский хаб TTF подскочили на 8,5% в ответ на новые санкции Вашингтона против газопровода "Северный поток-2". Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. На Украине назвали страну, обеспечившую 90% импорта газа в 2021 году

Во вторник днем, 23 ноября, цена на газ выросла до отметки в $1071,7 за тысячу кубов, после чего немного скорректировалась к отметке $1069 за тысячу кубометров. При этом эксперты не прогнозируют дальнейшего роста цен.

Напомним, что США ранее ввели новые санкции против "связанной с Россией компании" Transadria Ltd и находящегося в ее собственности корабля "Марлин". Они участвуют в реализации проекта газопровода. Также под санкции попал еще один корабль, но его название не раскрывается. Bloomberg сообщает, что Вашингтон расценивает Transadria Ltd как подставную российскую структуру, зарегистрированную на Кипре.

Агентство со ссылкой на старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Катю Яфимаву, санкции были введены слишком поздно и уже не повлияют на работу газопровода.

"Я не думаю, что эти новые санкции повлияют на цены на газ, поскольку они не могут изменить того факта, что трубопровод уже построен", — прокомментировала Яфимава в разговоре с Bloomberg. Она добавила, что администрация президента США Джо Байдена обязана каждые три месяца посылать в Конгресс отчет о санкциях, и вводимые меры против предполагаемого "российского" корабля были прогнозируемы.