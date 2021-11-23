КИШИНЕВ, 23 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил на брифинге, что правительство республики выделит средства "Молдовагазу" для оплаты долга "Газпрому", по его словам, парламент одобрит это решение 25 ноября. Погасят все: чем обернется отсутствие денег за газ у Молдавии

Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим ЧП в области энергетики, 29 октября контракт с "Газпромом" был продлен на пять лет при условии оплаты 100% полученного газа. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в понедельник сообщил, что компания через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству и попросил займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов.

"Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям из бюджета был выделено 1,7 миллиарда долларов, из них 1,4 миллиарда будут выделены "Молдовагазу". Парламент Молдавии в четверг одобрит это решение в финальном чтении", — заявил Спыну.

Он также заявил, что направит письмо "Газпрому" и попросит об отсрочке отключения поставок газа, чтобы перевести деньги законным путем.

"Молдавия направит "Газпрому" письмо, в котором расскажет о действиях кабмина, нам нужно больше времени, чтобы выделить средства законным путем. Были внесены поправки в госбюджет на этот год, они уже одобрены в первом чтении, в четверг парламент одобрит его в финальном чтении", — заявил Спыну.

Молдавский вице-премьер заявил, что сожалеет о позиции "Газпрома", поскольку поставщик был заранее предупрежден о проблемах с выплатами из-за норм местного законодательства.

Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим ЧП в области энергетики, 29 октября контракт с "Газпромом" был продлен на пять лет при условии оплаты 100% полученного газа. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в понедельник сообщил, что компания через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству и попросил займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов.

"Молдавия сожалеет о позиции "Газпрома", поскольку заранее предупредила о проблемах с выплатами, поскольку мы не можем выделить средства в ускоренном режиме. Парламент на прошлой неделе одобрил выделение средств "Молдовагазу" в первом чтении, до второго чтения должно пройти десять дней, парламент согласился рассмотреть этот вопрос через семь дней", — заявил Спыну.