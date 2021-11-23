КИШИНЕВ, 23 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил на брифинге, что правительство республики выделит средства "Молдовагазу" для оплаты долга "Газпрому", по его словам, парламент одобрит это решение 25 ноября.

Флаг Молдавии

Погасят все: чем обернется отсутствие денег за газ у Молдавии

Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим ЧП в области энергетики, 29 октября контракт с "Газпромом" был продлен на пять лет при условии оплаты 100% полученного газа. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в понедельник сообщил, что компания через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству и попросил займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов.

"Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям из бюджета был выделено 1,7 миллиарда долларов, из них 1,4 миллиарда будут выделены "Молдовагазу". Парламент Молдавии в четверг одобрит это решение в финальном чтении", — заявил Спыну.

Он также заявил, что направит письмо "Газпрому" и попросит об отсрочке отключения поставок газа, чтобы перевести деньги законным путем.

"Молдавия направит "Газпрому" письмо, в котором расскажет о действиях кабмина, нам нужно больше времени, чтобы выделить средства законным путем. Были внесены поправки в госбюджет на этот год, они уже одобрены в первом чтении, в четверг парламент одобрит его в финальном чтении", — заявил Спыну.

Молдавский вице-премьер заявил, что сожалеет о позиции "Газпрома", поскольку поставщик был заранее предупрежден о проблемах с выплатами из-за норм местного законодательства.

Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим ЧП в области энергетики, 29 октября контракт с "Газпромом" был продлен на пять лет при условии оплаты 100% полученного газа. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в понедельник сообщил, что компания через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству и попросил займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов.

"Молдавия сожалеет о позиции "Газпрома", поскольку заранее предупредила о проблемах с выплатами, поскольку мы не можем выделить средства в ускоренном режиме. Парламент на прошлой неделе одобрил выделение средств "Молдовагазу" в первом чтении, до второго чтения должно пройти десять дней, парламент согласился рассмотреть этот вопрос через семь дней", — заявил Спыну.