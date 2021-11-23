МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подскочила во вторник почти на 10%, свидетельствуют данные торгов. Газ в Европе подорожал в ответ на новые санкции к "Северному потоку - 2"

Стоимость СУГ по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов во вторник выросла на 9,59%, достигнув 37 453 рубля за тонну. Максимального значения цена сжиженного газа достигла 11 августа 2021 года — 53 353 рубля за тонну.

Зимнее дизельное топливо подорожало на 0,12%, до 60 677 рублей за тонну. Остальные его виды подешевели. Так, стоимость межсезонного дизеля снизилась на 0,46% и составила 52 312 рублей, а летнего — на 0,96%, до 50 670 рублей.

Бензин также продолжает дешеветь. Цена Аи-92 опустилась по итогам торгов во вторник на 0,82% — до 49 692 рублей за тонну, Аи-95 — на 1,13%, до 50 520 рублей. Незначительно подешевел мазут — на 0,03%, до 25 605 рублей за тонну. Стоимость авиакеросина увеличилась на 0,19%, составив 58 150 рублей.