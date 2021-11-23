МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" обеспечил более половины мирового прироста добычи газа по итогам января-сентября — 56 миллиардов из 110 миллиардов кубометров, подсчитала компания. Погасят все: чем обернется отсутствие денег за газ у Молдавии

"По предварительным оценкам, с 1 января по 30 сентября в мире было добыто 3,2 триллиона кубометров газа – на 110 миллиардов кубометров (на 4%) больше, чем за 9 месяцев 2020 года. Свыше половины прироста мировой добычи – 56 миллиардов кубометров (51%) – обеспечил "Газпром", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Рост спроса и добычи газа в мире вызван восстановлением экономической активности, погодными факторами и нестабильностью возобновляемых источников энергии, отмечает "Газпром".

При этом он указывает, что в Европе сохраняется устойчивая тенденция падения собственной добычи: за январь-сентябрь снижение составило 10 миллиардов кубометров (-6%) к аналогичному периоду 2020 года. "В Северной Америке добыча сократилась на 5 миллиардов кубометров. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона – возросла на 20 миллиардов кубометров", — добавляется в сообщении.

ИМПОРТ В ЕВРОПУ

"Газпром" с января по сентябрь обеспечил более половины от общего объема импорта газа в Европу, сообщила компания в Telegram-канале.

"По итогам 9 месяцев доля "Газпрома" в общем импорте Европой трубопроводного и сжиженного природного газа превысила 53%", — говорится в сообщении.

Европейские страны, уточняет компания, увеличили импорт на 18 миллиардов кубометров (7,5%) по сравнению с тем же периодом 2020 года на фоне роста спроса и снижения собственной добычи природного газа.

Импорт трубопроводного газа вырос на 31 миллиард кубометров (20,4%), "Газпром" обеспечил почти половину этого объема — 48%, а импорт сжиженного природного газа, напротив, сократился — на 13 миллиардов кубометров (14,5%).

Компания добавляет, что, по предварительным оценкам, потребление газа в мире в этом году вырастет на 150 миллиардов и составит 4,2 триллиона кубометра. Наибольший рост спроса на газ наблюдается в России, Китае и европейских странах. Более трети прироста потребления газа в мире будет покрыто за счёт увеличения объемов добычи газа "Газпрома", уточняет компания. На фоне высокого спроса она нарастила добычу газа и за десять с половиной месяцев 2021 года увеличила ее на 58,8 миллиарда кубометров (15,2%) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

"Несмотря на изменение ценовой конъюнктуры, — рост цен на газ в Азии и Европе, — а также новые инициативы по декарбонизации экономики, ведущие исследовательские организации по-прежнему прогнозируют значительный рост мирового потребления газа в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — также сообщает "Газпром".