МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена может добиться исключения из оборонного бюджета страны санкций против "Северного потока-2", но это будет зависеть от того, насколько демократам удастся найти консенсус по этому вопросу, отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Кулеба призвал власти Германии к жесткой позиции по "Северному потоку-2"

Издание Foreign Policy ранее сообщило, что администрация Байдена добивается через своих сторонников-демократов в конгрессе исключить санкции против проекта газопровода "Северный поток-2" из ежегодного национального оборонного бюджета.

"Я думаю, что, возможно, это (достоверность информации в публикации FP — ред.) так, поскольку это действительно позиция администрации (Байдена), если речь идет о санкциях в отношении немецких компаний. Действительно администрация (Байдена) хотела бы, чтобы эти компании были выведены за рамки санкционного режима, что, естественно, не означает отказа от борьбы против проекта в целом", — заявил эксперт РИА Новости.

Он отметил, что, в принципе, исключение санкций в отношении "Северного потока-2" из оборонного бюджета может произойти, поскольку сейчас демократы имеют большинство в обеих палатах американского конгресса. При этом Кортунов подчеркнул, что для этого необходима консолидация в рядах американских демократов.

"Но тут вопрос заключается в том, насколько удастся обеспечить необходимую дисциплину в рядах демократической партии, потому что там тоже есть разные точки зрения. Не все поддерживают позицию администрации. То есть, удастся ли убедить всех демократов, чтобы они солидарно проголосовали за исключение этих санкций из проекта оборонного бюджета", — добавил он.

Как отметил эксперт, если этого не произойдет, то республиканцы победят в ходе дебатов, перетянут на свою сторону сомневающихся демократов и добьются того, что эти санкции против газопровода останутся в оборонном бюджете.

"Да (исключение из санкций — ред), возможно. Прежде всего, конечно, они (демократы) постараются и каких-то колеблющихся республиканцев тоже перетянуть на свою сторону, но это будет сделать трудно, поскольку в общем там почти нет республиканцев (в конгрессе), которые занимали бы такие относительно умеренные позиции по вопросу о санкциях", — добавил Кортунов.

Согласно публикации издания, государственный секретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные члены администрации Байдена на прошлой неделе лично общались по телефону с некоторыми американскими конгрессменами, призывая их отменить поправки к оборонному бюджету, предполагающие санкции против участвующих в строительстве "Северного потока-2" компаний. В частности, пишет издание, таким образом нынешняя администрация пытается предотвратить введение санкций против задействованных в проекте немецких компаний. Этот шаг, как отмечается в статье, "вызвал гнев со стороны республиканцев в конгрессе".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Европе сжиженный природный газ собственного производства, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока-2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.

В России неоднократно призывали прекратить политизацию "Северного потока-2", так как это сугубо коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.