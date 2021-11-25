МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе в первый час торгов колеблется в диапазоне 1030-1080 долларов за тысячу кубометров, минимальное значение — 1029,5 доллара — на 5,4% ниже расчетной цены накануне, свидетельствуют данные биржи ICE. Цены на нефть стабильны на неопределенности с предложением

Цена ближайших, декабрьских, фьючерсов на газ по индексу голландского TTF достигла максимального значения на открытии торговой сессии — 1083,7 доллара, после чего стоимость фьючерсов демонстрировала устойчивое снижение. Такая же динамика у январских и февральских фьючерсов: их цены снижались на 5,4% и 5,6%, до 1035,5 и 1031,4 доллара за тысячу кубометров соответственно.

Стоимость фьючерсов на газ на этой неделе продолжает расти. Расчетная цена с понедельника выросла примерно на 12%, до уровня чуть ниже 1090 долларов.

Цена на споте TTF также с начала недели демонстрирует рост: стоимость спотового контракта "на день вперед" выросла с понедельника примерно на 11%, до 1086 долларов с поставкой в четверг.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета – начале осени. Ещё в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.

Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. За пять торговых дней расчётная цена подскочила на 25% и 18 ноября превысила 1120 долларов. Поводом для нового скачка, в частности, стали новости о приостановке Германией сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2".