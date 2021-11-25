МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Молдавские депутаты на заседании в четверг одобрили в финальном чтении выделение средств для погашения долга "Газпрому", заявил спикер парламента Игорь Гросу. Молдавия приняла меры для оплаты долга за газ "Газпрому"

Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент в срочном порядке обсудить поправки в закон о госбюджете на этот год, чтобы выделить деньги для оплаты задолженности перед "Газпромом" за газ, полученный в октябре и ноябре.

"Парламент Молдавии одобрил поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год в финальном чтении голосами 60 депутатов", — сказал Гросу.

Во время режима ЧП, введенного из-за экономического кризиса, молдавское правительство увеличило уставный капитал госпредприятия Energocom на 1,4 миллиарда леев (79 миллионов долларов), чтобы закупать газ в альтернативных источниках, если не получится договориться о продлении контракта с "Газпромом". По предложению правительства, Energocom предоставит эти деньги "Молдовагазу", чтобы погасить часть исторического долга госпредприятия "Термоэлектрика".

Молдавия на данный момент не погасила долг перед "Газпромом" за российский газ в размере $74 миллионов, рассчитывая получить отсрочку. Ультиматум российского концерна должен был истечь в среду вечером, но "Газпром" предоставил Молдавии отсрочку до 26 ноября.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны — около $430 за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают $1000.

Молдавский премьер Наталья Гаврилица отмечала, что "это выгодные цены на фоне цен на международном рынке". Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сказал после подписания контракта, что Молдавия добилась самых выгодных условий, которые возможны в нынешней ситуации, что позволит ей сэкономить 405 миллионов долларов.

"Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. Вместе с тем, 22 ноября очередной платеж за газ перечислен не был, и "Газпром" уведомил Кишинев, что через 48 часов остановит поставки.