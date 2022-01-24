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В Кремле оценили заявления о возможном прекращении Россией поставок газа
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Утверждения о "возможности прекращения" Россией поставок газа в Европу — это блестящий пример фейковой истерии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил... ПРАЙМ, 24.01.2022
энергетика, новости, газ, газ, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Утверждения о "возможности прекращения" Россией поставок газа в Европу — это блестящий пример фейковой истерии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на на вопрос, готова ли Россия отказаться от поставок газа в Европу в случае введения санкций, что опасаются британские власти.
Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности, добавил он.