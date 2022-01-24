МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Утверждения о "возможности прекращения" Россией поставок газа в Европу — это блестящий пример фейковой истерии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков прокомментировал ситуацию на финансовых рынках

Так он ответил на на вопрос, готова ли Россия отказаться от поставок газа в Европу в случае введения санкций, что опасаются британские власти.

Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности, добавил он.