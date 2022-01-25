КИШИНЕВ, 25 янв — ПРАЙМ. Депутаты законодательного органа автономной Гагаузии, являющейся частью Молдавии, хотят направить делегацию в Москву для обсуждения вопросов поставки газа напрямую с властями России, без посредничества Кишинева, сообщает корреспондент РИА Новости. Молдавия: с газом или без. На что пойдет "Газпром" и к чему готов Кишинев

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября в результате продолжительных переговоров продлили контракт на поставку топлива сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Российский концерн сообщил, что с учетом экономической ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт фактически на условиях молдавской стороны, при условии своевременной 100% оплаты всех текущих платежей. При этом закупочная цена газа поднялась с 450 до 646 долларов, тарифы для граждан Молдавии увеличились на 40%, а с 1 февраля могут подняться еще на 30%.

"Было бы разумно делегировать группу наших депутатов в Москву, к примеру, из трех человек, в администрацию президента или правительства, чтобы мы обсуждали поставку газа. Я думаю, что нужно связаться с посольством России, чтобы обсудить организацию поездки", — заявил независимый депутат Сергей Чимпоеш в ходе заседания, трансляция которого была доступна онлайн.

Его идея была поддержана большинством голосов. Депутаты постановили, что в Москву будут направлены социалисты Иван Димитрогло и Елена Юрченко, а также независимый депутат Виктор Петров. Они также должны встретиться с правительством Молдавии, чтобы сообщить позицию Гагаузии по газовому кризису.

Члены парламента автономного региона сошлись во мнении, что в нынешнем кризисе виноваты власти Молдавии в лице президента Майи Санду и премьера Натальи Гаврилицы, которые позволяют себе антироссийскую риторику. Гагаузы рассчитывают, что смогут договориться с Россией о получении помощи, скидки или даже получать газ напрямую, в обход Кишинева. Молдавия выплатила "Газпрому" аванс за январь

"Мы раньше это обсуждали, технически это возможно — через город Чадыр-Лунга проходит труба-магистраль, выходит на Украину и входит в Трансбалканский трубопровод. Мы не должны сидеть сложа руки, ситуация критическая", — заявил независимый депутат Николай Иванчук.

Выборы в Народное собрание Гагаузии (местный парламент — ред.) состоялись в октябре, учредительное заседание депутатов было назначено на 12 ноября. С тех пор депутаты встречались уже 14 раз, но так и не смогли выбрать спикера и приступить к работе. Однако они считают, что это не должно мешать поискам решения энергетического кризиса.

Гагаузия — автономное территориальное образование, расположенное на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии состоялся референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — торгово-экономическое объединение России, Белоруссии, Казахстана, России и Армении.