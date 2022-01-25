ВАШИНГТОН, 25 янв — ПРАЙМ. Сокращение поставок российского газа, возможное на фоне обострения напряженности вокруг Украины, окажет минимальное влияние на цены в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Белый дом пообещал России санкции тяжелее, чем в 2014 году

"Хотела бы отметить, что рынки природного газа очень региональны по своей сути… Поэтому любое сокращение экспорта российского газа в Европу будет иметь минимальное влияние на цены в США", — сказала она на брифинге.

Псаки повторила, что США работают над поиском альтернативных источников газа для Европы на случай перебоев в поставках из России.