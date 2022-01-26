МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. США планируют заменить российский трубопроводный газ в Европе СПГ из Катара. Об этом информирует читателей "Российская газета".

При этом материале колумниста издания Сергея Тихонова указывается, что и Катару, и европейцам понятно, что экономически такое решение выгодно только США, а цены на газ будут расти и в Европе, и в Азии. говорится в материале. Это действие может также восприниматься как подготовка к западным санкциям против России, которые затронут сырьевой экспорт. В Китае назвали утопией антироссийские газовые планы США

Дело в том, что вмешательство США в энергетическую политику Европы никогда не заканчивалось для стран Старого Света ничем хорошим. Один из самых ярких недавних примеров этому — остановка строительства "Северного потока-2" в 2019 году.

В прошлом году на экспорт в виде СПГ из Катара было отправлено около 107 миллиардов кубометров газа, из них приблизительно 80 миллиардов кубометров ушло на рынок стран АТР. В Европу было отправлено чуть менее 17 миллиардов кубометров. Это сравнимо по мощности с одной ниткой российского "Турецкого потока".