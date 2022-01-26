МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Россия является надежным экспортером газа для потребителей в Италии, итальянские энергетические компании работают с "Газпромом" в рамках долгосрочных контрактов, что позволяет им приобретать российское топливо существенно ниже нынешних спотовых цен, выросших на фоне дефицита предложения и холодной зимы, заявил президент России Владимир Путин. Путин позитивно оценил экономические отношения России и Италии

"Наша страна является надежным поставщиком энергоресурсов итальянским потребителям", — отметил он в ходе встречи с итальянским бизнесом.

В прошлом году "Газпром" поставил в Италию больше природного газа, чем в 2020 году.